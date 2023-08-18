روسيا .. إسقاط طائرة مسيّرة في موسكو | فيديو

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجار قوي قرب حي للأعمال في العاصمة الروسية موسكو على بعد بضعة كيلومترات من مقر الكرملين، دون أن يتضح سبب الانفجار حتى الآن.

يأتي هذا فيما قال رئيس بلدية موسكو، الجمعة على قناته على تطبيق تيليجرام، إن نظم الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة الروسية.

وأضاف "سقط حطام الطائرة المسيرة في منطقة مركز إكسبو"، مشيرًا إلى أن ذلك "لم يتسبب في أي أضرار كبيرة للمبنى".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تيليجرام إن أوكرانيا حاولت مهاجمة موسكو ومنطقتها بطائرة مسيرة صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة "الطائرة المسيرة، بعد استهدافها بأسلحة الدفاع الجوي، غيرت مسارها وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة كراسنوبريسنينسكايا إمبانكمنت في موسكو".