عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا .. إسقاط طائرة مسيّرة في موسكو | فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجار قوي قرب حي للأعمال في العاصمة الروسية موسكو على بعد بضعة كيلومترات من مقر الكرملين، دون أن يتضح سبب الانفجار حتى الآن.

يأتي هذا فيما قال رئيس بلدية موسكو، الجمعة على قناته على تطبيق تيليجرام، إن نظم الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة الروسية.

وأضاف "سقط حطام الطائرة المسيرة في منطقة مركز إكسبو"، مشيرًا إلى أن ذلك "لم يتسبب في أي أضرار كبيرة للمبنى".

أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا

زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا منظومات دفاع جوية جديدة من ألمانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تيليجرام إن أوكرانيا حاولت مهاجمة موسكو ومنطقتها بطائرة مسيرة صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة "الطائرة المسيرة، بعد استهدافها بأسلحة الدفاع الجوي، غيرت مسارها وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة كراسنوبريسنينسكايا إمبانكمنت في موسكو".

روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا موسكو اخبار انفجار موسكو طائرة مسي رة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

بشرى سارة من بركات بشأن رحيل تاو عن الأهلي وصدمة لجماهير الزمالك

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن بديل زيزو في الزمالك

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

موضوعات متعلقة

أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا

زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا منظومات دفاع جوية جديدة من ألمانيا

ترشيحاتنا

بعد سجنه 8 سنوات.. جرائم ارتكبها المتحرش أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية

صلَّح موبايلك بنفسك.. ميزة جديدة لهاتف Pixel 7a من “جوجل”

دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة .. احرص على الدعاء للميت

السجن المؤبد عقوبة الاختلاس إذا كان الجاني من مأموري التحصيل طبقا للقانون

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا بشأن تقرير خاص بانتخابات 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 34 جثة مقطعة وموضوعة بأكياس بلاسيتيك في المكسيك.. تفاصيل

تأجيل أم عودة الكمامة بالمدارس .. طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد

كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

لذيذ جدا.. طريقة عمل البرجر المشوى علي الفحم

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ