السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بمنيا القمح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية الولجة التابعة لمركز شرطة منيا القمح بالقرب من الكوبري دون وقوع خسائر بشرية او في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الولجة التابعة لمركز شرطة منيا القمح وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية.

ومن جانبها فقد دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين اطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين عدم وقوع خسائر بشرية أو في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.