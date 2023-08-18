عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عن التراحم.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة اليوم من مسجد الإمام الحسين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شعائر خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

 

ونشر وزير الأوقاف على صفحته: خطبة الجمعة اليوم بمسجد الإمام الحسين عن اسم الله الرحيم، ودعوة للتراحم نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول ونسألكم الدعاء.

 

قوافل الأوقاف الدعوية

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة 18/ 8/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف القليوبية (دملو)
2- مديرية أوقاف السويس (عتاقة)
3- مديرية أوقاف الأقصر (حاجر كومير)
4- مديرية أوقاف المنيا (طهنا الجبل)
5- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير)
6- مديرية أوقاف بني سويف (بياض العرب)
7- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ)
8- مديرية أوقاف أسيوط (الغنايم)
9- مديرية أوقاف مطروح (بنجر السكر بالحمامات)
10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (مطوبس قبلي وبحري)

وزير الاوقاف خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم مسجد الإمام الحسين الحسين الدعاء قوافل الأوقاف الدعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

تحذير عاجل لجميع مستخدمي WhatsApp.. خطأ بسيط يتسبب في حظرك

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

محتوى فاضح وتشهير.. كيف انتقمت البلوجر هبة السيد من ابنها بعد وقف أرباحها؟

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

قرار جديد من اتحاد جدة بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

حقيقة تأجيل الدراسة2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5.. التعليم تحسم الجدل

الصحة تكشف عن حقيقة حدوث إصابات بمتحور كورونا الجديد في مصر.. تفاصيل

أول رد من الكويت على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية

رويترز: القمة الثلاثية الأمريكية اليابانية الكورية ستبحث ردع الصين

بداية من 20 أغسطس.. قرارات مهمة بشأن بعض السلع والمواد الغذائية

ميركاتو الصيف "ساخن"| رواتب فلكية لنجوم العالم.. وهذه أبرز صفقات أندية الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد تؤدي إلى التسمم.. مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

سعر فستان روبي في قصر البارون يثير ضجة| رقم خرافي

احذر.. تناول هذه الأطعمة مع الحليب تصيبك بالأمراض

طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم| خطوة بخطوة

فيديو

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ