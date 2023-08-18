عن التراحم.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة اليوم من مسجد الإمام الحسين

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شعائر خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

ونشر وزير الأوقاف على صفحته: خطبة الجمعة اليوم بمسجد الإمام الحسين عن اسم الله الرحيم، ودعوة للتراحم نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول ونسألكم الدعاء.

قوافل الأوقاف الدعوية

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة 18/ 8/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف القليوبية (دملو)

2- مديرية أوقاف السويس (عتاقة)

3- مديرية أوقاف الأقصر (حاجر كومير)

4- مديرية أوقاف المنيا (طهنا الجبل)

5- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير)

6- مديرية أوقاف بني سويف (بياض العرب)

7- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ)

8- مديرية أوقاف أسيوط (الغنايم)

9- مديرية أوقاف مطروح (بنجر السكر بالحمامات)

10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (مطوبس قبلي وبحري)