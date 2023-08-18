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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. الزمالك يلتقي الهدى السعودي بالبطولة العربية لأندية اليد

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد رمضان "هتلر"، نظيره الهدى السعودي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالبطولة العربية رقم 38 لأندية كرة اليد، والمقامة بمدينة القطيف السعودية خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وكان الفارس الأبيض قد خسر أمس أمام نظيره العربي الكويتي بنتيجة 32-33، فيما فاز الهدى السعودي على عين التوتة الجزائري بنتيجة 26-22.

وتضم قائمة أبناء ميت عقبة في البطولة 18 لاعبًا وهم: "أحمد الأحمر - أحمد حسام - محمود خليل "فلفل" - أحمد وليد - هشام السبكي - مؤمن زكي - إبراهيم العربي - هشام صلاح - محمد ياسين - محمد سمير "بوشا" - أحمد مؤمن صفا "دودو" - مازن رضا - عمر الوكيل "بكار" - شادي خليل - خالد وليد - محمد علاء "لوكا" - محمد البسيوني "مودي" - أحمد سامح".

وتبحث فرق البطولة العربية عن حصد اللقب، وحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، الذي تستضيفه السعودية في نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن الترجي، هو أكثر الفرق تتويجا بلقب البطولة العربية، برصيد 7 ألقاب حصدها في أعوام "1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 2018 - 2021 - 2022".

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