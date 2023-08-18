كرفان طبي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بقرية السبيل جنوب العريش

دشن اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء ، والمشرف العام على مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، كرفان طبي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بقرية السبيل والتجمعات التابعة لها جنوب العريش ،بحضور الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.



وقال إن مديرية الصحة بالمحافظة، تقوم حاليآ بتجهيز الكرفان بمعدات طبية وأدوية وفور انتهاء التجهيز سيتم العمل وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة .

الوحدة الصحية

وأضاف الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه سيتم العمل بالكرفان لحين الانتهاء من رفع كفاءة الوحدة الصحية بقريه السبيل حيث سيتم توفير العاملين المقيمين بالمكان والمناطق المجاورة لتذليل العقبات .

في نفس السياق تم تدشين كرفان طبي آخر، مجهز بكل الامكانات الطبية بقرية نجع شيبانة لتأدية الخدمة الطبية للأهالي بالقرية ، لحين بناء الوحدة الصحية التي تم إخراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالية الجاري .