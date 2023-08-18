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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رئيس دار الأوبرا : مهرجان القلعة يقدم تجارب موسيقية متنوعة ويخاطب شرائح مختلفة

صدى البلد

يستعد عشاق الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي لانطلاق الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة الآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وذلك في الفترة من الجمعة 25 أغسطس الجاري وحتى الخميس 7 سبتمبر  المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ستمثل نقلة نوعية في تاريخ المهرجان وذلك بعد تطويره ليتسع لأشكال وألوان موسيقية متعددة تهدف إلى إنعكاس رحابة الموسيقى وتلاقيها مع كافة الأذواق والثقافات والشرائح العمرية المختلفة.

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وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية : يهدف مهرجان القلعة لتقديم حالة فنية وموسيقية متنوعة تقدم كافة الإنتاجات الموسيقية والاتجاهات الغنائية مثل الموسيقى المستقلة ، والموسيقى الروحية متمثلة في الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية ، بالإضافة إلى موسيقى الچاز العالمية بتجاربها المختلفة ، وحفلات الموسيقى الكلاسيكية، وموسيقى البوب المصرية الحديثة متمثلة في عدد من نجوم حقبة التسعينيات ، بجانب الموسيقى الشعبية المصرية ، كذلك لن نغفل التجارب الموسيقية التي تمثل مشاريع فنية ذات خصوصية تجريبية بجانب الموسيقى الشرقية المصرية بنجومها الكبار .

وتابع د. خالد داغر : مهرجان القلعة يختلف شكلا ومضمونا عن مهرجان الموسيقى العربية خاصة وأنه يتسع ليشمل تجارب موسيقية متنوعة خارج إطار الموسيقى الشرقية والعربية ولكنها موجهة للجمهور المصري و تتماس مع ذائقة شرائح متنوعة وخصوصا الشباب ، وهو الهدف الذي سعينا له في مشروع تطوير المهرجان لمنحه هوية فنية تضخ دماء التجديد في شرايين المهرجان العريق الذي مر على انطلاقه ثلاثة عقود زمنية.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل أكثر من 45 فاعلية فنية من بينها عروضا لكل من عز الأسطول  ، نسمة محجوب ، مجموعة التشيللو state of hermony ، فايا يونان ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر ، سيمون ، هشام عباس ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، غالية بن على ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى ، على الحجار ، كورال كلية التربية الموسيقية ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، وليد توفيق ، هشام خرما ، لينا شاماميان ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن  بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، نسمة عبدالعزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الفنان محمد محسن الموسيقى الشعبية الموسيقى الكلاسيك قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى

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