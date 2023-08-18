آبي أحمد وبن زايد يفتتحان معرض المياه في المتحف الإثيوبي

افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الجمعة معرض المياه في المتحف الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا.

ونشر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على موقع "إكس" صورا خلال افتتاح آبي أحمد وبن زايد، لمعرض المياه وقال إن "المعرض يهدف إلى عرض موارد المياه والطاقة في إثيوبيا بالإضافة إلى الإمكانات المحتملة سيكون مفتوحا خلال الأسابيع المقبلة للجمهور".

ويأتي ذلك في إطار زيارة الرئيس الإماراتي اليوم الجمعة إلى إثيوبيا، والتي شهدت توقيع الجانبين 17 اتفاقية في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والاستثمار والتمويل بحضور آبي أحمد وبن زايد.

وأجرى الجانبان مباحثات تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف النواحي.