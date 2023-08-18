عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل ينتقل للزمالك؟.. بند مثير في عقد محمد شريف مع الخليج السعودي

محمد شريف لاعب الخليج
محمد شريف لاعب الخليج السعودي

كشف سيد مصطفى كامل، وكيل اللاعب محمد شريف، عن تفاصيل تعاقد نجم النادي الأهلي السابق مع نادي الخليج السعودي، في ضوء اهتمام قطاع كبير من جماهير القطبين حول إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك فيما بعد من عدمه، خاصة بعد صدور عدة تقارير حول أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب في الأشهر الماضية. 

بند مثير في عقد محمد شريف مع نادي الخليج السعودي 

وقال "كامل"، خلال تصريحات نقلتها قناة العربية، إن محمد شريف وقع لصفوف نادي الخليج السعودي لمدة عامين، مع سنة إضافية حال الموافقة عليها، موضحا أن المفاوضات بين كل من النادي الأهلي ونادي الخليج السعودي منذ أسبوعين، ولم تكن المفاوضات سهلة على الإطلاق، لافتًا إلى أن محمد شريف اختار نادي الخليج السعودي لأنه كان الأكثر قيمة مالية فضلا عن أنه واحد من الأندية التي لها قيمتها التاريخية في المملكة العربية السعودية. 

وأضاف وكيل محمد شريف، أن اللاعب كان لديه عروض من أندية تركية خلال الفترة الماضية، مثل نادي فاتح كاراجومروك، ونادي كونيا سبور، موضحا أن هناك بندا في عقد محمد شريف يمنح للأهلي أحقية في التعاقد مع اللاعب في حالة بيع اللاعب في المستقبل. 

وأشار، إلى أن محمد شريف لم يتلق أي عروض من أي نادي داخل جمهورية مصر العربية، سواء نادي الزمالك أو أي نادي آخر، مشددا على أنه لم يتحدث أي مسؤول في أي نادي مصري معه من أجل الحصول على خدمات محمد شريف في الفترة الماضية، مؤكدا أنه يكن كل التقدير والاحترام لكافة الأندية المصرية. 

وشهدت الفترة الماضية عدة تقارير تشير إلى أن نادي الزمالك قد يستغل انتقال اللاعب لصفوف نادي الخليج السعودي من أجل الحصول على خدماته، كواحد من الطرق التي يرد بها مسؤولي القلعة البيضاء على صفقة ضم إمام عاشور من صفوف نادي ميتلاند الدنماركي إلى صفوف نادي الأهلي المصري. 

وكانت صفقة انتقال إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي، قد أحدثت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين جماهير القطبين، إذ اعتبرها جمهور النادي الأهلي ضربة قوية للفارس الأبيض بخطف واحد من أهم اللاعبين المتواجدين في صفوف فريقه قبل أن ينتقل للدوري الدنماركي.

محمد شريف الخليج السعودي الأهلى الزمالك وكيل محمد شريف امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

بعد توجيه الرئيس السيسي.. أسعار شرائح الكهرباء وموعد الزيادة الجديدة

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

ترشيحاتنا

تحذير للسيدات .. تشغيلة من حقن شهيرة لمنع الحمل بالأسواق

دعاء راحة القلب والفكر.. كيف يكون في منع النعمة عطاء من الله

رسميا.. سباليتي مدربا لمنتخب إيطاليا خلفا لـ مانشيني

لحظة وصول نيمار لاعب الهلال السعودي إلى الرياض.. فيديو وصور

هل ينتقل للزمالك؟.. بند مثير في عقد محمد شريف مع الخليج السعودي

«الشرقية للدخان» تكشف تطورات أزمة السجائر وتؤكد ضخ كميات كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

بالأدوية.. كيف يتم علاج السخونة للكبار

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ