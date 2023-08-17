بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

وجه محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي رسالة إلى محمد شريف نجم المارد الأحمر السابق بعد انتقاله إلى الخليج السعودي.

ونشر كهربا صورة لمحمد شريف عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا :" ربنا يكرمك ويوفقك يااخويا ".



كشفت تقارير صحفية، عن موقف محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنتقل حديثًا إلى الخليج السعودي، من المشاركة في مباراة الغد.



ويواجه فريق الخليج نظيره أهلي جدة، غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.



وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أنه من المستبعد أن يشارك محمد شريف في مباراة الغد أمام الأهلي عقب انتظامه في تدريب اليوم مع الخليج.