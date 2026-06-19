ظهور دود في الملوخية البايتة.. حقيقة علمية أم شائعة شعبية؟

تتردد منذ سنوات مقولة شعبية شهيرة مفادها أن «الملوخية لو باتت تدود»، ما يدفع كثيرين إلى التخلص منها إذا لم تستهلك في يوم طهيها، خوفا من ظهور ديدان أو حشرات فيها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

لكن هل هذه المقولة صحيحة علميا؟ أم أنها مجرد خرافة شعبية لا تستند إلى أي أساس علمي؟ هذا ما تؤكده الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بإدارة الشهداء البيطرية بمحافظة المنوفية، التي أوضحت أن ظهور الديدان في الملوخية المطهية لا يحدث من تلقاء نفسها، وإنما يرتبط بطريقة التعامل معها قبل الطهي وبعده، مشيرة إلى أن الملوخية تعد من أكثر الخضراوات الورقية قيمة من الناحية الغذائية، ولكن يجب التعامل معها بطرق صحية سليمة للاستفادة من فوائدها وتجنب أي مشكلات صحية.







حقيقة ظهور الديدان في الملوخية

أكدت الدكتورة سماح نوح أن الاعتقاد بأن الملوخية «تدود من نفسها» لمجرد بقائها ليوم واحد هو مجرد خرافة شعبية لا يدعمها العلم، موضحة أن أوراق الملوخية، مثلها مثل أي نبات ورقي يزرع في الحقول، قد تتعرض أثناء الزراعة لبعض الآفات الزراعية أو الحشرات أو الأتربة والعوامل البيئية المختلفة، خاصة أنها من النباتات القريبة من سطح الأرض.

لذلك فإن الخطوة الأهم قبل الطهي هي غسل الأوراق جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من أي شوائب أو بويضات حشرات قد تكون عالقة بها، وهو ما يمنع وصول أي ملوثات إلى الطعام المطبوخ.

دور الطهي في القضاء على البويضات والحشرات

أضافت رئيس قسم الإرشاد البيطري أن عملية الطهي نفسها تتضمن تعريض الملوخية لدرجات حرارة مرتفعة أثناء الغليان، وهو ما يقضي على أي حشرات أو بويضات محتملة قد تكون موجودة على الأوراق قبل الطهي، وبالتالي، فإن ظهور ديدان بعد الطهي لا يمكن أن يكون ناتجا عن الملوخية نفسها، بل يرتبط بعوامل خارجية تحدث بعد الطهي، حيث أن درجات الحرارة المرتفعة كفيلة بالقضاء على أي كائنات حية أو بويضات عالقة بالأوراق.

أسباب ظهور الديدان بعد الطهي

أوضحت الدكتورة سماح نوح أن المشكلة قد تحدث إذا تركت الملوخية المطهية مكشوفة خارج الثلاجة لفترات طويلة، ما يجعلها عرضة للحشرات المنزلية، وخاصة الذباب، الذي قد يضع بويضاته على الطعام، ومع توافر الظروف المناسبة من حرارة ورطوبة، يمكن أن تفقس هذه البويضات وتظهر على هيئة ديدان صغيرة خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز بضع ساعات.



كما حذرت من بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى تلوث الطعام، مثل ترك الملاعق أو المغارف المستخدمة داخل الحلة أو فوقها بعد الاستعمال، ما قد يسمح بانتقال الملوثات أو الحشرات إليها ثم إلى الطعام مرة أخرى.



طرق حفظ الملوخية بشكل صحيح

أكدت رئيس قسم الإرشاد البيطري أن حفظ الملوخية داخل الثلاجة بطريقة سليمة وفي أوعية محكمة الغلق يمنع هذه المشكلات تماما، حيث أن التبريد يمنع نمو البكتيريا والحشرات ويمنع أي تلوث خارجي.



وتشمل طرق الحفظ الصحيحة للملوخية المطهية:

وضع الملوخية في وعاء محكم الغلق مباشرة بعد الطهي والتهدئة

تبريد الملوخية في أسرع وقت ممكن لمنع نمو البكتيريا

حفظها في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 4 درجات مئوية

استهلاكها خلال مدة أقصاها 24 إلى 48 ساعة لضمان جودتها وسلامتها

في حال الرغبة في حفظها لفترة أطول، يمكن تجميدها في أكياس مخصصة للتجميد

الفوائد الغذائية للملوخية

لفتت الدكتورة سماح نوح إلى أن الملوخية تعد من أكثر الخضراوات الورقية قيمة من الناحية الغذائية، إذ تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين A، الذي يساهم في دعم صحة العين وتقوية المناعة والحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية.



كما أنها غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومكافحة الإمساك، مما يجعلها خيارا صحيا مهما على مائدة الطعام.

وأضافت أن المادة الغروية الموجودة في أوراق الملوخية لها تأثير ملطف ومهدئ لأغشية المعدة والأمعاء، مما يساعد في تهدئة التهابات الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض بعض الاضطرابات الهضمية، كما أن تناولها قد يساهم في تعزيز النشاط العام للجسم وتقليل الشعور بالإجهاد.

وأشارت إلى احتوائها على مجموعة من الفيتامينات المهمة، من بينها فيتامينات مجموعة B، التي تلعب دورا في دعم تكوين خلايا الدم والوقاية من بعض أنواع الأنيميا، إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.



نصائح للتعامل الآمن مع الملوخية

لضمان الاستفادة القصوى من الملوخية وتجنب أي مشكلات صحية، تقدم الدكتورة سماح نوح مجموعة من النصائح العملية: