مي كساب تتحدث عن تجربتها في مسلسل ولا في الأحلام.. فيديو

تحدثت الفنانة مي كساب، عن مشاركتها في مشروع إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، من خلال مسلسل إذاعي يحمل اسم «ولا في الأحلام» في موسمه الخامس.

وقالت مي كساب، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد، إنها تحب المسلسلات الإذاعية جدا ودائما ما ترى أن التمثيل الإذاعي من أصعب أنواع الفنون، لأن التأثير في الناس يكون من خلال الصوت.

مسلسل إذاعي

وتابعت مي كساب، أنها تشعر بالحزن إذا مر عليها عام دون المشاركة في مسلسل إذاعي.

وعن تجربتها بمسلسل ولا في الأحلام، أوضحت: هو مسلسل إذاعي على شبكة البرنامج العام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وضمن مسابقة إبداع شباب ومعايا بالمسلسل خالد سرحان وسامح حسين وتأليف الكاتبة أماني ضرغام وكل دي عوامل خلتني مترددش في لموافقة على العمل».

وأضافت: «سعيدة أني جزء من منظومة إبداع، وشاركت فيها من قبل في لجنة التحكيم، والسنة دي بشارك بمسلسل إذاعي وأتمنى ربنا يقدرني ويكون ليا دور أفيد بيه الشباب والمجتمع».