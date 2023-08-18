علاء مرسي عن شخصيته في مرعي البريمو: انفعالية مستعجلة.. فيديو

أكد الفنان علاء مرسي أنه يعمل جاهدا لكن إدارته لموهبته الفنية ليس جيدة، لافتا إلى أن العمل في «مرعي البريمو» شهد أجواء طقس مختلفة.

وعلق الفنان علاء مرسي خلال تصريحات له ببرنامج سبوت لايت، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد: دوري في «مرعي البريمو» زوج أخت مرعي ويدعى «مهران».

انفعالية غبية مستعجل

وتابع: شخصية مهران تتميز بأنها انفعالية غبية مستعجل دائما، لكن تتسم بأنها شخصية لذيذة إلى حد ما.

من ناحيتها، علقت الفنانة نانسي صلاح، أنها تشرفت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مرعي البريمو».

وقالت نانسي صلاح خلال تصريحات له ببرنامج سبوت لايت، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد: حبيت دوري في «مرعي البريمو»، ومش بحب أثبت في دور واحد فقط، وحبيت دوري الصعيدي وحسيته لايق عليا.