محسن منصور: محمد هنيدي ممتع وجميل في «مرعي البريمو» .. فيديو

أكد الفنان مصطفى أبو سريع أنه كان يحلم دائما بالعمل مع نجوم مثل ممثلي فيلم “مرعي البريمو” وعلى رأسهم محمد هنيدي بطل الفيلم.

وعلق الفنان مصطفى أبو سريع خلال تصريحات له ببرنامج سبوت لايت، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد: شاركت المخرج بيتر ميمي في نجاحات كثيرة، لكن مرعي البريمو مختلف.

وتابع: شاركت في الهرم الرابع، بيت الروبي، الأب الروحي، الاختيار 2، وأنا صديق بيتر ميمي من زمان.

الفنان محسن منصور

من ناحيته، علق الفنان محسن منصور على مشاركته في مرعي البريمو قائلا: الفيلم مكتوب كويس جدا، ومحمد هنيدي ممتع جدا في تمثيله، خاصة أنه ثالث فيلم لهنيدي باللهجة الصعيدي، بعد صعيدي في الجامعة الأمريكية، عسكر في المعسكر.

وقال الفنان محسن منصور خلال تصريحات له ببرنامج سبوت لايت، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد: مرعي البريمو فيلم كوميدي مميز، علمنا بروفات كثيرة وبنتلكم في كل مشهد مع عدم الإخلال بالسياق الدرامي.

واختتم: عاملين فيلم كويس بورق مميز وإنتاج على أعلى مستوى، وبنوعد الجمهور بفيلم يليق بالنجوم.