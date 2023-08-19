مدير مستشفى مصر الجديدة للإدمان: بداية العلاج أصعب فترة تمر على المريض

قدم الإعلامي جابر القرموطي، خلال برنامجه “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، جولة في مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وقال الدكتور محمد جابر نائب مدير مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه يتم العمل على مدار الأسبوع، ماعدا الجمعة عيادات خارجية ومسائية وعيادات مساعدة مثل: عيادات الفيروسات وخفض الدرن وأقسام داخلية.



وتابع: “ أصعب فترة يمر بها المريض هي الفترة التي يتم وضعه بها على أول خط العلاج، لأن مرضي الإدمان قليلا لا يكونوا ملتزمين بالعلاج ولا يريدون الذهاب للمستشفي، ونستقبل المريض لأكثر من مرة".