فرح الزاهد عن فيلم «البطة الصفرا»: مغامرة جميلة يحمل رسائل عديدة.. فيديو

تحدثت الفنانة فرح الزاهد والفنان عمرو رمزي، عن تجربتهما في فيلم البطة الصفرا المعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

وقالت فرح الزاهد، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد، إنها محظوظة بتقديم أعمال جميلة ولذيذة في بداية مشوارها، متابعة «يا رب تكون خفيفة على قلوب الناس».

مغامرة جميلة

وتابعت حديثها عن فيلم البطة الصفرا ، قائلة: «الفيلم جميل جدا وفيه مغامرة جميلة، ويحمل رسائل عديدة حلوة أوي، ومبسوطة أني كنت مشاركة فيه، وكل فريق العمل دمه خفيف، وأجسد فيه دور الدكتورة رانيا خطيبة توتا وتمر بمواقف كثيرة في علاقتها به».

فيما قال الفنان عمرو رمزي، إن فيلم «البطة الصفرا» عمل مبذول فيه مجهود كبير، موضحا:«إن شاء الله يكسر الدنيا وكل الناس عايزة الفيلم ينجح، والمخرج عصام نصار بذل مجهود كبير في الفيلم من سهر وتعب ومفيش مشهد بالفيلم فيه استسهال».

وأضاف: «الناس بالفيلم كانوا حابين الموضوع أوي وكانوا بيشتغلوا حتى لو تعبانيين، عشان يطلعوا حاجة حلوة للجمهور، ومفيش آفيه متكرر بالفيلم».



