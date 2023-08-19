سيمون: بعمل أغاني تعيش مع الزمن.. فيديو

أكدت الفنانة سيمون، أنها تمارس العمل الخدمي بالمجتمع منذ دراستها في الجامعة.

وقالت سيمون، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد، في رسالتها للجمهور: «مينفعش أي حد فينا يزعل على أي حاجة وفيه ناس أقوياء جدا دائما مبتسمون».

تعيش مع الزمن

وتابعت سيمون متحدثة عن أغانيها، قائلة: «دايما لما بغني حاجات، بعملها أنها تفضل متناسبة وتعيش مع الزمن، وإن مهما تمر السنين سواء أنا موجودة أو غير موجودة بالحياة.. الناس تغني الأغاني دي».

وأضافت سيمون: «مش بعمل أغاني لمرحلة معينة وبركز أنها تكون أغلبها شبهي»، موضحة «بتصدم أحيانا لما بلاقي أجيال صغيرة جدا حافظين الأغاني بتاعتي».