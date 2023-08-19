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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود حميدة: شيماء سيف كانت شرطي الوحيد لخوض بطولة مطرح مطروح.. فيديو

محمود حميدة
محمود حميدة

كشف الفنان محمود حميدة، شرطه لخوض بطولة فيلم «مطرح مطروح» الذي عرض مؤخرا بدور العرض السينمائي.

وقال محمود حميدة، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد: «كان عندي شرط واحد بس أني أعمل الفيلم ده هو أن شيماء سيف تلعب الدور اللي لعبته بالفيلم، ولو مش شيماء اللي كانت موجودة فيه مكنتش هعمله».

صناع الفيلم 

وأضاف حميدة، متحدثا عن فريق العمل: «كريم عفيفي بحبه جدا وصناع الفيلم حاجة عظيمة، ووائل إحسان مخرج كبير جدا، وسعيد جدا بالتجربة دي».


فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة، وشيماء سيف، سامي مغاوري، وكريم عفيفي، ومحمد السعدني، وآخرين والعمل من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

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