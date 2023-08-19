إنشاء 10 نقاط إسعاف جديدة لخدمة التجمعات السكانية بسيناء

أثمرت الزيارة التي قام لها الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية لفرع الهيئة الى محافظة شمال سيناء، ولقاء باللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، عن عدد من القرارات اهمها:

حيث تقرر إعادة تأهيل ورفع كفاءة كافة النقاط الإسعافية التي طالتها يد التخريب.، علاوة على التوجيه بالبدء في إنشاء 10 نقاط إسعافية جديدة لخدمة التجمعات السكانية بالمحافظة.

70مليون جنيه:

كما تم تخصيص 70 مليون جنية من موازنة الهيئة لأنشاء مبنى إقليمي بامكانيات عالمية بشمال سيناء، والبدء في دراسة ضم المنظومة الإسعافية بشمال سيناء للعمل تحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وحصر كافة إحتياجات المحافظة من أجهزة وأثاث.

كما تقرر درلسة إمداد المحافظة بسيارات إسعاف جديدة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمحافظة، مع قيام محافظة شمال سيناء، بالعمل على توفير دعم لوجيستي لتيسير مهام المنظومة الإسعافية بالمحافظة.

كما تم الإستماع لمقترحات العاملين وتطلعاتهم والتأكيد على وجود عمل حثيث مع كافة مؤسسات الدولة المعنية لإيجاد آلية لتنفيذها.

وتقرر كذلك صرف مكافأة مالية لكافة العاملين بمحافظة شمال سيناء تقديراً للجهودهم الاستثنائية التي بذلت في خدمة المصابين.