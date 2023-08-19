عمرو برهومة يحكي تفاصيل رحلة صعوده بشركة مرسيدس بينز |فيديو

‏قال عمرو برهومة رئيس القطاع المالي لمرسيدس بنز في كوريا الجنوبية، انه تخرج من كلية تجارة إنجليزي جامعة القاهرة وكان يعمل محاسب في شركة مرسيدس بنز في مصر وبعد 5 سنوات تم ترقيته وأصبح مدير الحسابات ثم في عام 2011 تواصل معه مكتب مرسيدس بنز في دبي للعمل هناك كمدير للحسابات وشعر انه كان ينتظر هذه الفرصة منذ زمن.

‏وتابع خلال حواره مع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "لوغاريتم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، كان هناك فرصة في عام 2013 للانتقال الى قسم المبيعات واستطاع الانتقال إلى قسم المبيعات وأصبح رئيس إدارة المبيعات واستمر بها مدة عامين.

أوضح عمرو برهومة رئيس القطاع المالي لمرسيدس بنز في كوريا الجنوبية، أن الموظفين يتم تقسيمهم إلى ثلاثة أنواع النوع الأول هو النوع الذي يضع كل جهده في العمل ولديه حافز شخصي لا يحتاج إلى تحفيز من أحد ولديه خطة للوصول إلى هدف شخص معين.

وتابع خلال حوار مع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "لوغاريتم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن النوع الثاني هو النوع الذي يحتاج إلى حافز وهذا النوع كل هدفه إنهاء فترة العمل الخاصة به والحصول على المرتب نهاية كل الشهر لكن لا يهتم بهدف الشركة أو المكان الذي يعمل فيه لكنه في النهاية يقوم بعمله.

‏وأضاف أن النوع الثالث هو نوع لديه القابلية أن ينضم الى النوع الأول ومن الممكن أن يظل من النوع الثاني لكن من السهل أن يتحفز ويكون لديه حافز للعمل.