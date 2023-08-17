منهم مرسيدس وبيجو..سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه| صور

يبحث المواطنين المصريين الآن عن سيارات مستعملة تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعاملهم، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة التي اصبح الحصول علي واحدة منهم صعب جدا، وارتفعت أسعار السيارات نتيجة عدم توافر قطع غيار السيارات التي تدخل في الصناعة ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار .

يتميز سوق السيارات المستعمل بتوافر قطع غيار السيارات بسهولة، وسهولة إعادة بيع السيارة أيضا بكل يسر، بالإضافة الي أن أسعار السيارات المستعملة في متناول الجميع .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة لا يتجاوز 300 ألف جنيه :

1- فورد فوكس موديل 2008

تحصل سيارة فورد فوكس علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتعرض للبيع باللون الاسود ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 220 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سنة سارية .

فورد فوكس موديل 2008

تباع سيارة فورد فوكس موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- Mercedes S280

سيارة Mercedes S280 موديل 1973 تنتمي الي فئة السيارات السيدان ، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 2800 سي سي ، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة Mercedes S280 موديل 1973 داخل سوق السيارات المصري

يصل سعر سيارة Mercedes S280 موديل 1973 داخل سوق السيارات المصري الي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

3- بيجو 307 الهاتشباك

تعرض سيارة بيجو 307 الهاتشباك للبيع باللون الأسود، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، مكنها من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 307 الهاتشباك

بيجو 307 الهاتشباك موديل 2007 تباع داخل سوق المستعمل بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب هيكل السيارة الخارجي .

4- هيونداي 10 موديل 2000

تمكنت سيارة هيونداي 10 الهاتشباك من قطع مسافة سير تصل الي 140 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة سنة ونص، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

سيارة هيونداي 10 موديل 2000 داخل سوق المستعمل

تأتي سيارة هيونداي 10 موديل 2000 داخل سوق المستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أمكانيات السيارة وحالتها الفنية .

5- سوزوكي التو الهاتشباك الصغيرة

تنتمي سوزوكي التو الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وبها محرك سعة 800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وتستخدم علبة تروس مانيوال ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

سيارة سوزوكي التو موديل 2015 الهاتشباك الصغيرة داخل سوق السيارات

تتوافر سيارة سوزوكي التو موديل 2015 الهاتشباك الصغيرة داخل سوق السيارات بسعر 225 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .