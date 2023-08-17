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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طريقة تثبيت الأطفال داخل السيارة بدون التعرض للخطر

طريقة تثبيت الأطفال
طريقة تثبيت الأطفال داخل السيارة بدون تعرضهم للخطر

يقوم أصحاب السيارات دائما بـ اصطحاب أطفالهم معهم بداخل السيارة، وذلك خلال التسوق ، أو السفر عند التنقل من مكان لأخر ، ومن هنا يقوم أصحاب السيارات بوضع أطفالهم علي أرجلهم أثناء القيادة وخصوصا علي الطرق السريعة والمفتوحة .

طريقة تثبيت الأطفال داخل السيارة بدون تعرضهم للخطر

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وفي هذه الحالة عند تعرض السيارة لحادث يمكن للأطفال أن يصابوا إصابات بالغة بسبب ارتطام الطفل بالزجاج أو باللوحة القيادة ، وفي هذه الحالة يتعرض لإصابات بالغة ، ويمكن أن تصل الي الوفاه ، بالإضافة الي أن الطفل في هذه الوضعية يمكن أن ينحصر بين قائد السيارة والوسادة الهوائية التي تعمل عند الاصطدام ، وهذا يعرض الطفل أيضا لإصابات بالغة .

طريقة تثبيت الأطفال داخل السيارة بدون تعرضهم للخطر

من هنا يجب تثبت الطفل في المقعد الخلفي مع مراعاة رط حزام الأمان بدقة ، بحيث يمر علي الكتف ، ويكون مشدود بأحكام علي جسم الطفل ، وذلك لان حزام الأمان المرتخي لا يوفر الحماية الكاملة للأطفال وهذا يرفع من خطر الإصابة عند الاصطدام .

طريقة تثبيت الأطفال داخل السيارة بدون تعرضهم للخطر

علاوة علي ذلك لا يجب تثبيت طفلين بحزام أمان واحد ، وذلك حتي لا يصطدم رأسين الطفل ببعضهما البعض عند التعرض لأي حادث أو صدمة .
 

أصحاب السيارات التسوق السفر التنقل أثناء القيادة الطرق السريعة

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