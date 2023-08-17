طريقة تثبيت الأطفال داخل السيارة بدون التعرض للخطر

يقوم أصحاب السيارات دائما بـ اصطحاب أطفالهم معهم بداخل السيارة، وذلك خلال التسوق ، أو السفر عند التنقل من مكان لأخر ، ومن هنا يقوم أصحاب السيارات بوضع أطفالهم علي أرجلهم أثناء القيادة وخصوصا علي الطرق السريعة والمفتوحة .

طريقة تثبيت الأطفال داخل السيارة بدون تعرضهم للخطر



وفي هذه الحالة عند تعرض السيارة لحادث يمكن للأطفال أن يصابوا إصابات بالغة بسبب ارتطام الطفل بالزجاج أو باللوحة القيادة ، وفي هذه الحالة يتعرض لإصابات بالغة ، ويمكن أن تصل الي الوفاه ، بالإضافة الي أن الطفل في هذه الوضعية يمكن أن ينحصر بين قائد السيارة والوسادة الهوائية التي تعمل عند الاصطدام ، وهذا يعرض الطفل أيضا لإصابات بالغة .

طريقة تثبيت الأطفال داخل السيارة بدون تعرضهم للخطر

من هنا يجب تثبت الطفل في المقعد الخلفي مع مراعاة رط حزام الأمان بدقة ، بحيث يمر علي الكتف ، ويكون مشدود بأحكام علي جسم الطفل ، وذلك لان حزام الأمان المرتخي لا يوفر الحماية الكاملة للأطفال وهذا يرفع من خطر الإصابة عند الاصطدام .

طريقة تثبيت الأطفال داخل السيارة بدون تعرضهم للخطر

علاوة علي ذلك لا يجب تثبيت طفلين بحزام أمان واحد ، وذلك حتي لا يصطدم رأسين الطفل ببعضهما البعض عند التعرض لأي حادث أو صدمة .

