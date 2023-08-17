أسعار سيارات BMW في مصر

زادت أسعار سيارات صانع السيارات البافاري داخل جمهورية مصر العربية لموديلات 2023 و 2024 ، ويتوافر داخل السوق المصري للسيارات جميع طرازات سيارات BMW الألمانية ، والتي تتنوع بين السيارات السيدان والكروس أوفر والـ SUV ، ودائما ما يبحث المصريين عن السيارات الألمانية لما يوجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر جميع إصدارات بي إم دبليو خلال عام 2023 و 2024 داخل سوق السيارات المصري :



1- BMW هاتشباك 1 Series

BMW هاتشباك 1 Series

الفئة الأول من سيارة BMW الهاتشباك 1 Series موديل 2024 تباع بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة BMW 118iSport line موديل 2024 تباع بسعر مليون و 680 ألف جنيه .

2- BMW 2 Series

BMW 2 Series

الفئة الأولي من سيارة بي إم دبليو 218i Advantage موديل 2024 تباع بسعر مليون و950 ألف جنيه بدون تغيير .

الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو 218i Sport line موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه بدون تغير .

الفئة الثالثة من سيارة بي إم دبليو 218i M Sport موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 200 ألف جنيه بدون تغير .

3- الفئة الثانية من بي إم دبليو 2 Series

الفئة الثانية من بي إم دبليو 2 Series

الفئة الأولي من سيارة بي إم دبليو 218i Advantage موديل 2023 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو 218i Sport line موديل 2023 تباع بسعر مليون و 870. ألف جنيه .

الفئة الثالثة من بي إم دبليو 218i M Sport موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون جنيه .

4- الفئة الثالثة بي إم دبليو 3Series

الفئة الثالثة بي إم دبليو 3Series

- بي إم دبليو 320i Advantage موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه بدون تغيير .

- بي إم دبليو 320i Luxury موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و575 ألف جنيه بدون تغيير .

- بي إم دبليو 320i M sport موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و750 ألف جنيه بدون تغيير .

- - بي إم دبليو 330i M sport موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون و500 ألف جنيه بدون تغيير .

5- الفئة الرابعة 4 Series

الفئة الرابعة 4 Series

- بي إم دبليو 420i تباع بسعر 2 مليون و850 ألف جنيه، بدون تغيير ولم تقدم كموديل 2024.

- بي إم دبليو 420i M Sport جران كوبيه تباع بسعر 3 مليون و200 ألف جنيه.

- بي إم دبليو I4 e40 الكهربائية تباع بسعر 3 مليون و200 ألف جنيه بدون تغيير ولم تقدم كموديل 2024.

- بي إم دبليو 420i M sport المكشوفة موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون و750 ألف جنيه بدون تغيير.

- بي إم دبليو 420i M sport المكشوفة موديل 2023 تباع بسعر 3 مليون و250 ألف جنيه.

6- الفئة الخامسة 5 Series موديل 2023

الفئة الخامسة 5 Series موديل 2023

الفئة الأولي 520i Advantage سعرها 2 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية 520i Luxury سعرها 3 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة 530i Luxury 2 سعرها 3 مليون و 900 ألف جنيه .

7- الفئة السابعة من BMW موديل 2024

الفئة السابعة من BMW موديل 2024

الفئة الأولي 740i Pure Excellence موديل 2023 تباع بسعر 7 مليون و 700 ألف جنيه ، بدون تغير .

الفئة الثانية 760i XDrive M sport موديل 2023 تباع بسعر 9 مليون و 600 ألف جنيه ، بدون تغير .

الفئة الثالثة I7 XDrive 60 الكهربائية تباع بسعر 8 مليون جنيه ، بدون تغير .

8- BMW X1 الجديدة موديل 2024

BMW X1 الجديدة موديل 2024

- بي إم دبيلو X1 sDrive18i-xLine تتوافر بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه بدون تغيير.

- بي إم دبيلو X1 sDrive18i M Sport تتوافر بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه بدون تغيير.

- بي إم دبيلو نسخة IX 1 30i تتوافر بسعر 3 مليون و100 ألف بدون تغيير.

9- بي إم دبيلو BMW X1 موديل 2023

بي إم دبيلو BMW X1 موديل 2023

- بي إم دبيلو X1 sDrive18i-xLine تباع بسعر 2 مليون جنيه.

- بي إم دبليو X1 sDrive18i M Sport تباع بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه.