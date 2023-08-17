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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيارات BMW في مصر

سيارات BMW الجديدة
سيارات BMW الجديدة في مصر

زادت أسعار سيارات صانع السيارات البافاري داخل جمهورية مصر العربية لموديلات 2023 و 2024 ، ويتوافر داخل السوق المصري للسيارات جميع طرازات سيارات BMW  الألمانية ، والتي تتنوع بين السيارات السيدان والكروس أوفر والـ SUV ، ودائما ما يبحث المصريين عن السيارات الألمانية لما يوجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر جميع إصدارات بي إم دبليو خلال عام 2023 و 2024 داخل سوق السيارات المصري :


1- BMW  هاتشباك 1 Series

BMW  هاتشباك 1 Series

الفئة الأول من سيارة BMW  الهاتشباك 1 Series موديل 2024 تباع بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة BMW  118iSport line موديل 2024 تباع بسعر مليون و 680 ألف جنيه .

2- BMW  2 Series

BMW  2 Series

الفئة الأولي من سيارة بي إم دبليو  218i Advantage موديل 2024 تباع بسعر مليون و950 ألف جنيه بدون تغيير .

الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو 218i Sport line موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه بدون تغير .

الفئة الثالثة من سيارة بي إم دبليو 218i M Sport موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 200 ألف جنيه بدون تغير .

3- الفئة الثانية من بي إم دبليو 2 Series

الفئة الثانية من بي إم دبليو 2 Series

الفئة الأولي من سيارة بي إم دبليو 218i Advantage موديل 2023 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو 218i Sport line موديل 2023 تباع بسعر مليون و 870. ألف جنيه .

الفئة الثالثة من بي إم دبليو 218i M Sport موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون جنيه .

4- الفئة الثالثة بي إم دبليو 3Series

الفئة الثالثة بي إم دبليو 3Series

- بي إم دبليو 320i Advantage موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه بدون تغيير .

- بي إم دبليو 320i Luxury موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و575 ألف جنيه بدون تغيير .

- بي إم دبليو 320i M sport موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و750 ألف جنيه بدون تغيير .

- - بي إم دبليو 330i M sport موديل 2024 تباع بسعر 3  مليون و500 ألف جنيه بدون تغيير .

5- الفئة الرابعة 4 Series

الفئة الرابعة 4 Series

- بي إم دبليو 420i تباع بسعر 2 مليون و850 ألف جنيه، بدون تغيير ولم تقدم كموديل 2024.

- بي إم دبليو 420i M Sport جران كوبيه تباع بسعر 3 مليون و200 ألف جنيه.

- بي إم دبليو I4 e40 الكهربائية تباع بسعر 3 مليون و200 ألف جنيه بدون تغيير ولم تقدم كموديل 2024.

- بي إم دبليو 420i M sport  المكشوفة موديل 2024 تباع بسعر  3 مليون و750 ألف جنيه بدون تغيير.

- بي إم دبليو 420i M sport  المكشوفة موديل 2023 تباع بسعر  3 مليون و250 ألف جنيه.

6- الفئة الخامسة 5 Series موديل 2023

 الفئة الخامسة 5 Series موديل 2023

الفئة الأولي 520i Advantage  سعرها 2 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية 520i Luxury سعرها 3 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة 530i Luxury 2 سعرها 3 مليون و 900 ألف جنيه .

7- الفئة السابعة من BMW  موديل 2024

الفئة السابعة من BMW  موديل 2024

الفئة الأولي 740i Pure Excellence موديل 2023 تباع بسعر 7 مليون و 700 ألف جنيه ، بدون تغير .

الفئة الثانية 760i XDrive M sport موديل 2023 تباع بسعر 9 مليون و 600 ألف جنيه ، بدون تغير .

الفئة الثالثة I7 XDrive 60 الكهربائية تباع بسعر 8 مليون جنيه ، بدون تغير .

8- BMW X1 الجديدة موديل 2024

BMW X1 الجديدة موديل 2024

- بي إم دبيلو X1 sDrive18i-xLine تتوافر بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه بدون تغيير.

- بي إم دبيلو X1 sDrive18i M Sport تتوافر بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه بدون تغيير.

- بي إم دبيلو نسخة IX 1 30i تتوافر بسعر 3  مليون و100 ألف بدون تغيير.

9-  بي إم دبيلو BMW X1 موديل 2023

 بي إم دبيلو BMW X1 موديل 2023

- بي إم دبيلو X1 sDrive18i-xLine تباع بسعر 2 مليون جنيه.

- بي إم دبليو X1 sDrive18i M Sport تباع بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه.

BMW هاتشباك 1 Series BMW 2 Series الفئة الثانية من بي إم دبليو 2 Series الفئة الثالثة بي إم دبليو 3Series الفئة الرابعة 4 Series الفئة الخامسة 5 Series موديل 2023 الفئة السابعة من BMW موديل 2024 BMW X1 الجديدة موديل 2024 بي إم دبيلو BMW X1 موديل 2023

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