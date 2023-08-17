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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خصومات على سعر بايك X7 موديل 2023 فى مصر

بايك X7 موديل 2023
بايك X7 موديل 2023 الـ SUV

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه مما أدي الي بحث المواطنين عن سيارات ذات تخفيضات أو بأسعار متوسطة وتكون في متناول الجميع، وجاء ذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وذلك يعود الي أزمة السيارات العالمية التي شهدها قطاع صناعة السيارات ، وذلك بسبب عدم استقرار سعر الدولار .

سيارة بايك X7 موديل 2023 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري

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وبناء علي ذلك أعلن وكيل سيارات بايك في مصر عن تخفيض سعر طراز سيارة  بايك X7 موديل 2023، وتنتمي  بايك X7 الي فئة السيارات الـ SUV العائلية .

بايك X7 موديل 2023 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري

- محرك بايك X7 الـ SUV

مقصورة بايك X7 موديل 2023 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري

تنتج سيارة بايك X7 موديل 2023 عزم دوران يصل الي 275 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 187 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونه من 7 سرعات، وتحتاج الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- سعر بايك X7 بعد الخصومات

بايك X7 موديل 2023 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري

يصل سعر سيارة بايك X7 موديل 2023 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري الآن بعد التخفيضات الي مليون و 399 ألف جنيه ، والعرض ساري حتي نفاذ الكمية .

بايك X7 موديل 2023 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري

وجدر بالذكر أن سيارة بايك X7 موديل 2023 كانت تباع قبل الخصم بسعر مليون و 565 ألف جنيه .
 

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