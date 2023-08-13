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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تأجيل إطلاق فورد إكسبلورر الجديدة إلى منتصف 2024

صدى البلد

تقرر تأجيل إطلاق سيارة فورد إكسبلورر الكهربائية متعددة الاستخدامات الجديدة من خريف هذا العام إلى صيف 2024.

 

كان من المقرر أن تبدأ الكروس أوفر في طرح خط الإنتاج في مصنع Ford's Cologne في ألمانيا في الأسابيع المقبلة ، حيث انتهى إنتاج فيستا هناك في يوليو ، ولكن تم تأجيل ذلك لعدة أشهر بسبب بدء تشريع جديد للبطاريات .

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تأخر إطلاق فورد إكسبلورر الجديد حتى منتصف عام 2024

في بيان أرسل إلى أوتوكار، قالت فورد: "نحن متحمسون لتقديم إكسبلورر الكهربائية لعملائنا في أوروبا ، أول سيارة ركاب كهربائية يتم إنتاجها في مركز فورد للسيارات الكهربائية الجديد.

 

"تتبنى فورد المعيار التقني القادم للسيارات الكهربائية (لائحة الأمم المتحدة رقم 100.3) لأنها تتماشى مع فلسفتنا الداخلية لتقديم سيارات آمنة وعالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني أنه سيتم تسليم إكسبلورر الجديد للعملاء في جميع أنحاء العالم. صيف عام 2024 ".

تأخر إطلاق فورد إكسبلورر الجديد حتى منتصف عام 2024

تتعلق لائحة الأمم المتحدة 100.3 بشهادة سلامة بطاريات السيارات الكهربائية وتقدم مجموعة جديدة من اختبارات المطابقة للمركبات المباعة في أوروبا. سيخضع Explorer الآن لهذه الاختبارات الجديدة للتأكد من توافقه مع اللوائح الجديدة.

 

ويقال إن العمال في مصنع فورد في كولونيا قد تم إخطارهم بالقرار الخميس الماضي.

تأخر إطلاق فورد إكسبلورر الجديد حتى منتصف عام 2024

يعتبر إكسبلورر هو الأول من بين سيارتين من طرازات فورد الكهربائية التي تستخدم منصة وبطاريات مقدمة من مجموعة فولكس فاجن. وقالت فولكس فاجن لأوتوكار إنه ليس لديها خطط لإزالة أي سيارات من البيع في ضوء اللوائح الجديدة ، وقالت: "بالتوازي مع فورد ، ستبدأ فولكس فاجن في تكييف تكنولوجيا البطاريات في أوروبا وتحويل طرازاتها تدريجياً إلى المعيار الجديد."

تأخر إطلاق فورد إكسبلورر الجديد حتى منتصف عام 2024

تمثل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بداية عهد فورد الجديد. إنها سيارة دفع رباعي كهربائية مركزة على أوروبا ومصممة على الطراز الأوروبي وأوروبية الصنع، وتم تصميمها لخوض معركة في واحدة من أعنف القطاعات الناشئة في السوق.

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