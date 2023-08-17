بحالة الزيرو .. هيونداي فيرنا للبيع

هناك الكثير من طرازات الصانع الكوري تتوافر بداخل السوق المصري للسيارات المستعملة، ونالت إصدارات الصانع الكوري هيونداي علي مكانة كبيرة لدي المواطنين المصريين لما يتوافر بها من محركات قوية، وتصميم عصري وجذاب لسيارتها ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بتوافر قطع غيارها بسهولة، وصيانتها أيضا .

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الصغيرة داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر هيونداي فيرنا موديل 2013، وتنتمي فيرنا الي فئة السيارات اليسدان الصغيرة :

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الصغيرة داخل سوق السيارات المصري

- سعة محرك هيونداي فيرنا

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الصغيرة داخل سوق السيارات المصري

تعرض سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 للبيع داخل سوق السيارات المصري باللون الرمادي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 92 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات داخلية أو خارجية " فبريقه"، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

- سعر فيرنا موديل 2013

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الصغيرة داخل سوق السيارات المصري

تعرض سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الصغيرة داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة، وشكلها الخارجي .