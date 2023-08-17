عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بحالة الزيرو .. هيونداي فيرنا للبيع

هيونداي فيرنا موديل
هيونداي فيرنا موديل 2013

هناك الكثير من طرازات الصانع الكوري تتوافر بداخل السوق المصري للسيارات المستعملة، ونالت إصدارات الصانع الكوري هيونداي علي مكانة كبيرة لدي المواطنين المصريين لما يتوافر بها من محركات قوية، وتصميم عصري وجذاب لسيارتها ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بتوافر قطع غيارها بسهولة، وصيانتها أيضا .

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الصغيرة داخل سوق السيارات المصري

سرقت شكل ديفندر.. مواصفات هيونداي سنتافي 2024

هيونداي ڤيرنا 2023 تباع بـ دون أي زيادة| تفاصيل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر هيونداي فيرنا موديل 2013، وتنتمي فيرنا الي فئة السيارات اليسدان الصغيرة :

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الصغيرة داخل سوق السيارات المصري

- سعة محرك هيونداي فيرنا

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الصغيرة داخل سوق السيارات المصري

تعرض سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 للبيع داخل سوق السيارات المصري باللون الرمادي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 92 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات داخلية أو خارجية " فبريقه"، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

- سعر فيرنا موديل 2013

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الصغيرة داخل سوق السيارات المصري

تعرض سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الصغيرة داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة، وشكلها الخارجي .

محرك هيونداي فيرنا سعر فيرنا موديل 2013 فيرنا موديل 2013 أسعار هيونداي فيرنا 2013 مميزات هيونداي فيرنا 2013

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

غضب واتهامات وقرار ناري.. القصة الكاملة لعرض ضم زيزو بمبلغ خيالي

خلال إجازة الصيف.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

نجم الأهلي السابق يزف خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن المهاجم الجديد

بالأسماء .. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مفاجأة جديدة بشأن عرض الشباب السعودي لـ ضم زيزو

موضوعات متعلقة

بـ 350 ألف جنيه.. سيارات مستعملة للبيع| صور

سيارات SUV صينية 2023 تحت 800 ألف جنيه.. صور

لحظات صعبة.. دب يقتحم سيارات كيا و هوندا

سرقت شكل ديفندر.. مواصفات هيونداي سنتافي 2024

أسعار نيسان باثفندر 2024 الجديدة بالسعودية.. صور

بقوة هائلة | DS4 أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري

هيونداي ڤيرنا 2023 تباع بـ دون أي زيادة| تفاصيل

سعر بي واي دي Ong L الـ SUV الجديدة بمصر.. صور

ترشيحاتنا

لا ترسلوا الأسلحة.. منظمات مجرية توجة رسالة هامة إلى أوروبا بشأن أوكرانيا

غرامة 1000 جنيه|احذر الامتناع عن وضع بطاقة كفاءة استخدام الطاقة على الأجهزة الكهربائية

مفاجأة في صفقة محمد صلاح.. خطوة واحدة تفصله عن الدوري السعودي

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

سعر جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحورEG.5 يثير الجدل.. تعرف على الفرق بين أعراض البرد وكورونا

خبير تغذية يحذر: أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

تحذير عاجل من الأرصاد| سيول بتلك المناطق.. وهذه التعليمات

سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ