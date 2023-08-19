فرق الإنقاذ في هاواي بمهمة شبه مستحيلة بحثا عن مفقودين جراء الحرائق| شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في هاواي، وذلك للبحث عن المفقودين، بسبب الحرائق

وسوّت الحرائقُ مدينةَ لاهاينا التاريخية والسياحية في جزيرة ماوي بالأرض وحذّر حاكم الولاية جوش غرين مراراً من أنّ الحصيلة النهائية يمكن أن ترتفع بشكل كبير.

ووسط هذه الأجواء الصعبة، من المقرر أن يتوجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الجزيرة الأسبوع المقبل، وكرّر البيت الأبيض أن إدارته ملتزمة بمساعدة الجزيرة إلى أقصى حدود.

وانتقل خبراء في الطب الشرعي بعضهم عمل في أعقاب هجمات 11 سبتمبر إلى ماوي، حيث تتكثف الجهود لتحديد هوية الرفات، إذ أن بعضها متفحم إلى درجة يصعب التعرف عليها.