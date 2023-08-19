هل ستنشئ روسيا قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو ؟

كشف وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في بوركينا فاسو قاسوم كوليبالي، اليوم السبت عن حقيقة اعتزام روسيا إنشاء قاعدة عسكرية في البلد الواقع بغرب قارة أفريقيا.

وقال “كوليبالي”: إنه لا يوجد حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد، بحسب تصريحاته لوكالة "نوفوتسي" الروسية.

وأكد وزير الدفاع في بوركينا فاسو، أن إنشاء قواعد أجنبية أو دعوة القوات لن يحل مشكلة الإرهاب في بوركينا فاسو، مضيفا: "نحن بحاجة إلى الحصول على الأموال اللازمة حتى نتمكن من خوض معركتنا".

وأشار قاسوم كوليبالي إلى أن بوركينا فاسو تشتري أسلحة من روسيا "بسعر جيد" وهي مهتمة بمواصلة التعاون، ودائما ما نستخدم الأسلحة الروسية، ولقد رأينا الآن أن بعض أنواع الأسلحة قد تطورت.