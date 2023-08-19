شاومينج ينشر "إجابات العربي" لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تشهد الآن جروبات شاومينج على تيليجرام تداولا لإجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

يأتي ذلك بعد أن نجحت جروبات شاومينج على تليجرام في نشر صور أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بعد نصف ساعة من توزيعه في اللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم يتتبع الصور المتداولة ، مشيرة إلى إلغاء امتحان صاحب الصور المتداولة واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضده وفقا لقانون مكافحة الغش و القرار الوزاري الخاص بالتعامل مع الغشاشين

جدير بالذكر أنه يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الراسبون في اللغة العربية، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية ، وذلك في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”.

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.