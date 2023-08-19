بدء امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء؛ حيث تابع الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية ،و ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات ، لجنة مجمع معاهد العريش الجديد.

وقد اطمأن على انتظام اللجنة وتواجد كافة الأعضاء من الندب الداخلى أو الخارجى وتوفير الخدمات الأمنية والصحية، وأيضا توفير المناخ المناسب للطلاب.

149 طالبا وطالبة:



ويبلغ عدد الطلاب والطالبات للقسم الأدبى ١٤٩ طالبا وطالبة ، وعدد الطلاب والطالبات للقسم العلمى ٥٠ طالبا وطالبة ، ويؤدون الامتحانات فى عدد ٤ لجان امتحانية على مستوى المحافظة.



هذا وقد أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الفقه والتوحيد ، وأدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه والجبر والهندسة الفراغية

ولم تتلقى غرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية اى شكوى تتعلق بالامتحانات.