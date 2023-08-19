عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

متابعة امتحانات الثانوية
متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء؛ حيث تابع الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية ،و ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات ، لجنة مجمع معاهد العريش الجديد.

وقد  اطمأن على انتظام اللجنة وتواجد كافة الأعضاء من الندب الداخلى أو الخارجى وتوفير الخدمات الأمنية والصحية، وأيضا توفير المناخ المناسب للطلاب.

 

149 طالبا وطالبة:


ويبلغ عدد الطلاب والطالبات للقسم الأدبى ١٤٩ طالبا وطالبة ، وعدد الطلاب والطالبات للقسم العلمى ٥٠ طالبا وطالبة ، ويؤدون الامتحانات فى عدد ٤ لجان امتحانية على مستوى المحافظة.
 

هذا وقد أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الفقه والتوحيد ، وأدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه والجبر والهندسة الفراغية
ولم تتلقى غرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية اى شكوى تتعلق بالامتحانات.

txt

تفيد صانعي القرارات|«مقترح للتخطيط الإداري بمحافظة شمال سيناء».. رسالة ماجستير بجامعة العريش

سيناء امتحانات الثانوية الأزهرية الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

ترشيحاتنا

مبيحصلش كده في الأهلي.. أحمد مرتضى يفتح النار على مدرب يد الزمالك

وزير التنمية المحلية يفتتح معرض أيادي مصر للمنتجات اليدوية والتراثية في بنها

إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات.. غداً

الجديد في علاج الأورام.. موضوع مؤتمر طب بنين الأزهر الدولي في 31 أغسطس

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ