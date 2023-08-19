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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما يحدث في الصين يهز أمريكا.. تراجع البورصات

سوق ووال ستريت
سوق ووال ستريت

تراجعت الأسهم في أمريكا على خسائر أسبوعية مع إغلاق جلسة أمس الجمعة، حيث أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 25.83 نقطة وارتفع بنحو 0.07 بالمائة ليغلق عند 34500.66.

في حين انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 0.01 بالمائة، عند 4369.71. 

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 بالمائة، منهيًا الجلسة عند 13290.78، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”,.

تعد تلك سلسلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي، وهي سلسلة لم يشهدها المؤشر منذ فبراير.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 2.6 بالمائة، متراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي من الخسائر - للمرة الأولى منذ ديسمبر.

وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك ميتا وأمازون ومايكروسوفت وألفابت، انخفاضها هذا الأسبوع.

وتراجع سهم تسلا بنسبة 1.70 بالمائة إلى 215.49 دولار، مسجلًا خسائر للجلسة السادسة على التوالي، فيما هبط سهم "وي ورك" بنسبة 11.25 بالمائة.

وحذر مايكل هارتنت، المحلل الاستراتيجي لدى "بنك أوف أمريكا"، من أن الأسهم الأمريكية قد تنخفض بنسبة 4 بالمائة إضافية، بسبب الضغوط التي يشهدها الاقتصاد الصيني.

 

 

 

 

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