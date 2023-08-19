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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 591 حصان .. رنج روفر بتعديلات جديدة من BRABUS |صور

رنج روفر بتعديلات
رنج روفر بتعديلات جديدة من BRABUS

تواصل شركة BRABUS من تألقها بعد وضع لمساتها الساحرة لاحد طرازات رنج روفر الشهيرة، والتي ستعرض للمرة الاولى فيPebble Beach Concours d’Elegance، واتخذت هذه السيارة اللقب Brabus 600 Land Rover Range Rover.

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رنج روفر بتعديلات جديدة من BRABUS

بقوة 591 حصان .. رنج روفر بتعديلات جديدة من BRABUS

 

وشملت ترقيات BRABUS الكثير من التقنيات، حيث منحتها تعديلات فنية جعلت المحرك صاحب الـ 8 اسطوانات طراز V ذو السعة اللترية 4.4 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 591 حصان بدلاً من 523 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن/متر بدلاً من 750 نيوتن/متر.

رنج روفر بتعديلات جديدة من BRABUS

وتصل السرعة القصوى للسيارة رنج روفر المعدلة إلى 155 ميل/ساعة، اي مايعادل 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى 62 ميل/ساعة أو 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية.

رنج روفر بتعديلات جديدة من BRABUS
رنج روفر بتعديلات جديدة من BRABUS

وحصلت السيارة على حزمة من الترقيات تتضمن، انابيب عادم رباعي تحتوي على طبقة نهائية من الكربون والتيتانيوم، مصد خلفي معاد تصميمة مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، و جنوط Brabus Monoblock ZV يبلغ قياسها 24 إنش مع تصميم هندسي يصل لـ 20 ضلع.

رنج روفر بتعديلات جديدة من BRABUS
رنج روفر بتعديلات جديدة من BRABUS

وتمتعت السيارة بمقصورة داخلية انيقة تحتوي على جلد من افتح درجات الاخضر، مع تناسق مميز وطابع عصري، إلى جانب حزمة من الامكانيات الداخلية ووسائل الرفاهية والتحكم، فيما ذلك شاشات عرض ملونة تعمل باللمس، ومكيف هواء متعدد المناطق يعمل بشكل أوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي.

رنج روفر بتعديلات جديدة من BRABUS
BRABUS تعديلات تعديلات جديدة رنج روفر Brabus 600 land rover range rover

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