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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد وطريقة عمل خل الثوم في المنزل

صدى البلد

يعتبر خل الثوم من أهم أنواع الخل المفيدة للصحة حيث أنه يساعد على علاج والتخلص من معظم الأمراض فهو يساعد  على تخفيض الوزن الزائد و يسرع من حرق الجسم للدهون .

كما يعمل على تخفيض ضغط الدم المرتفع ويعمل على تخفيض نسبة السكر والكولستيرول في الدم كما أنه مهم جدا لأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن تناوله بانتظام يساعد على الحماية من الإصابة بالسرطان ويعالج التهابات المفاصل كما أنه مفيد في حالات الاضطرابات العصبية ، و يستخدم ((  مخففا )) بوضعه على فروة الرأس للقضاء على القشره و الفطريات و تسريع إنبات الشعر .

لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير هل الثوم فى المنزل.


المقادير :
10 فصوص من الثوم تقشر و تدق – نصف لتر من الخل الأبيض أو خل التفاح

ثانيا: خطـوات عمل خل الثوم في البيت :
1-قم بوضع الثوم في وعاء نظيف ومعقم 
2-   قم بصب الخل على الثوم ويغطى بإحكام ( يراعى ترك مسافه 5 سم بين سطح السائل و غطاء الاناء .
3- يغطى بقماش داكن اللون ثم يوضع فى الثلاجه  مدة 3 اسابيع وقم برجه وهزه جيدا من وقت لآخر
4-     وبعد مرور هذا الوقت  يصفى ، و بذلك تكون قد حصلت على ما يقرب من 570 مل من خل الثوم
5- والآن يمكنك استخدام خل الثوم في نظامك الغذائي وأثناء طهي الطعام حتى تحصل على فوائده الصحية والعلاجية المتعددة.

الاضطرابات العصبية القلب والأوعية الدموية امراض القلب تخفيض الوزن ضغط الدم المرتفع

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