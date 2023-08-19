مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق تفاصيل قرب رحيل أحمد السيد زيزو نجم الفريق عقب تلقيه عرضا من الشباب السعودي.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الزمالك تلقى خطاب اهتمام من الشباب السعودي ب زيزو ولكنه لم يتم مناقشه اي أمور ماديه مشددا أن زيزو يرغب في الانضمام للدوري السعودي خاصة وأنه أصبح دوري عالمي ".

وأضاف خالد الغندور أن زيزو سيحصل على ٢,٥ مليون دولار سنويا مع زيادة سنوية للعقد والعقد لمدة ٣ سنوات مشددا أن عرض الشباب كما تردد يقترب من ٦ مليون دولار.

وقال إن الزمالك قرر رفض الأمر إلا في حال وصول عرض مغري يصل لـ ١٠ مليون دولار مشددا أن القيمة المادية لرحيل زيزو ستحل جميع أزمات الزمالك المادية وسيتم بناء فريق قوي جديد .

وأضاف الغندور، أن فتوح عقده ينتهي الموسم المقبل و يحق له التوقيع لأي نادي آخر في شهر يناير المقبل مشددا أن القيمة المادية ل رحيل زيزو سيتم بها تجديد عقد فتوح وضمان بقائه.

وقال : إن زيزو قبل انضمامه للزمالك كان مستواه مختلف تماما “مكنش بيعرف يجيب جون ” ولكن الأمر اختلف تماما عند انضمامه للزمالك.