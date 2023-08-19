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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

200 محضر لمخابز وأسواق والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار  وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.


جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 12 حتى 18 من أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 107 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 18 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 36 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 17 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 12 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرين للتوقف الكلي عن الإنتاج، بجانب 12 محضرا للتصرف في 1090 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3محاضر لتجميع 31جوال دقيق مدعم،

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات شهر أغسطس للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

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وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرين ضد بعض التجار لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها وتم ضبط 598كرتونة حلوى لبان وعصير بودرة ، و6 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان للامتناع عن البيع وحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ومحضرًا لمسئولين عن محلات بيع الأسمدة والكيماويات الزراعية لحيازته وعرضه للبيع أسمدة زراعية مدعمة وغير مصرح بتداولها خارج منافذ وزارة الزارعة وممارسة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات.

وتم تحرير 5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، و26محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و30 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، تحرير محضرين لمسئولين عن محلات عطارة لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها وتم ضبط 36كجم بهارات منتهية الصلاحية، و250كجم شرائح بطاطس ومقرمشات.

وتم تحرير 6محاضر لمسئولين عن محطات وقود ومستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، و5 محاضر لعدم ارسال الإخطارات الشهرية في المواعيد القانونية، ومحضرين ضد المسئولين عن طلمبات الرصيف لقيامه بإدارة وتشغيل طلمبة رصيف دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 400لتر مواد بترولية، بجانب سحب 3عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف شركة المصرية غنيم محافظ بنى سويف غير مطابق للمواصفات محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديرية التموين والتجارة الداخلية

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