محافظة بني سويف: نسعى لتوفير بيئة صحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف جولة بمراكز المحافظ تفقد خلالها أقسام الحملة الميكانيكية بمراكز الفشن وببا وسمسطا وإهناسيا، رافقه خلالها المهندسة نيرمين إميل مدير الحملة الميكانيكية والأستاذ محمد جمال بإدارة التفتيش المالي بديوان عام المحافظة.

واطمأن السكرتير العام المساعد إلى كفاءة ومدى جاهزية عناصر ومعدات الحملة الميكانيكية بتلك الوحدات المحلية للتعامل مع الأزمات والطوارئ حال حدوثها، والتي تنوعت بين لوادر وجليدرات وسيارات المياه وسيارات الكهرباء وغيرها، وتمت المراجعة للمعدات من حيث إتمام الصيانة الدورية والنظافة، وحالة السيارات العامة، والتنبيه بضرورة تلافي الملاحظات.

واستمع لعرض موجز عن آليات وسير العمل في ملف النظافة، والإجراءات المنفذة حيال تراكمات القمامة، ورفع إشغالات الطريق العام، مشدداً على أهمية وضرورة تنظيم العمل وحسن توفير بيئة صحية ونظيفة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.