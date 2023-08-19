وزير الخارجية الأسبق: الأعوام المقبلة ستكون مليئة بالتعاون بين مصر وروسيا

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، خلال مؤتمر مرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية، إن المؤتمر يعتبر رمز للعلاقات بين الدولتين، ودعوة لمراجعة التاريخ ومعرفة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل.

وأضاف العرابي، أن هناك تغير حاد في المنظومة الدولية في المرحلة الحالية، والآن نحن في عالم جديد عابر للحدود، لافتا إلى أن الآثار الاقتصادية تصل إلينا ومثال رفع الولايات المتحدة الفائدة فيتم التأثير على كل الدول.

وأضاف: "كما أن هناك الإرهاب العابر للحدود، وأيضا التنوع في الأسلحة، فبالتالي نحن في مرحلة جديدة في العلاقات الدولية تتطلب مزيد من التعاون.

وأشار أن الدول الكبري أصبح عليها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على السلم والأمن في العالم، لافتا إلى أن النموذج المصري الروسي نموذج جيد في التعاون.

وأوضح أنه من الجيد أن تقف الدول الكبري مع الدول الأخري من أجل التنمية وهى ليست رفاهية، ولابد أن يكون هناك التزام أكبر وأكثر اهتماما من الدول الكبري.

ولفت أن التعاون بين مصر وروسيا هو مثال لهذا، ولابد أن يكون التعاون بين البلدين قاطرة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن الجهود المصرية في البلوماسية تقوم على الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة وفي دوائر أمنها واهتمامها، ولابد أن يكون هناك شراكة مستقبلية بين مصر وروسيا لتعزيز هذه التفاهمات والأهداف.

وأكد وزير الخارجية الاسبق، على أن ال 80 عاما القادمة ستكون مليئة بالتعاون بين مصر وروسيا.

ونظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بدعم السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، مؤتمرا بعنوان "روسيا ومصر: ثمانون عاما من الشراكة الاستراتيجية" بمناسبة الذكرى ال٨٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الذي سنحتفل في 26 أغسطس من هذا العام.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى اللواء أركان حرب حمدي لبيب، واللواء طارق بصير، والسيد يوري ماتفيف، واللواء طارق المهدي، والسيد فيتشسلاف ماتوزوف، والدكتورة لاريسا ايفريموفا، والوزير محمد العرابي، والأستاذ شادي الشافعي كلمات عن العلاقات بين البلدين.