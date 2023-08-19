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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 105 أسطوانات غاز كبيرة الحجم خاصة بالأنشطة التجارية في الغربية

صدى البلد

تمكنت حملة من مديرية تموين بالغربية، من ضبط  سيارة نقل شيفروليه محملة بـ ، 105 أسطوانات غاز كبيرة الحجم مدعمة الخاصة بالأنشطة التجارية، قبل بيعها في السوق السوداء بغرض التربح السريع الغير مشروع وبدون وجه حق من الجهات المختصة ومخالفة خط السير.

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وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن من مفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية، من رصد سيارة نقل شيفروليه محملة بـ ، 105 أسطوانة غاز كبيرة الحجم مدعمة الخاصة بالأنشطة التجارية، قبل ببيعها في السوق السوداء بغرض التربح السريع الغير مشروع وبدون وجه حق من الجهات المختصة ومخالفة خط السير.

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وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتحرير محضر بواقعة الضبط،وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

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