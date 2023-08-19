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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فتاة تنهار من البكاء على تيك توك بسببها.. اكتشف علاج البواسير في المنزل

البواسير
البواسير

تصدرت فتاة مصرية الترند بسبب ظهورها في فيديو تحكى معاناتها من البواسير وانهارت في البكاء.

وقالت الفتاة، إنها لن تتحمل إجراء جراحة البواسير والمسكنات غير مجدية معها وهى لاتعرف كيف تتصرف خاصة أنها مقيمة بمفردها.

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فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

وقدم موقع كلافيند كلينك خطوات علاج البواسير في المنزل، والتي في معظم الحالات تختفي من تلقاء نفسها دون علاج.

قد تستمر أعراض مثل الألم والنزيف لمدة أسبوع أو أطول قليلاً.

في غضون ذلك الوقت يمكنك اتباع هذه الخطوات لتخفيف الأعراض:

استخدم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على ليدوكائين أو بندق الساحرة أو الهيدروكورتيزون على المنطقة المصابة.


شرب المزيد من الماء من أساسيات علاج البواسير.
 

زيادة تناول الألياف من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية.

أطعمة غنية بالألياف
أطعمة غنية بالألياف


حاول الحصول على ما لا يقل عن 20 إلى 35 جرامًا من تناول الألياف يوميًا.
انقع في حمام دافئ (حمام المقعدة) لمدة 10 إلى 20 دقيقة في اليوم.
تليين البراز عن طريق تناول أدوية مسهلة يساعد في تخفيف آلام البواسير.
تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) للألم والالتهاب.
استخدم مناديل تواليت مع غسول أو مناديل مبللة قابلة للغسل للتربيت بلطف وتنظيف مؤخرتك بعد التبرز. 
يمكنك أيضًا استخدام منديل أو قطعة قماش مبللة بالماء. 
تخلص من المناديل المبللة في سلة المهملات ، وليس عن طريق التنظيف. 
اغسل المناشف بشكل منفصل في الماء الساخن لتجنب انتشار العدوى التي غالبًا ما توجد في البراز).

البواسير المكملات الغذائية علاج البواسير في المنزل علاج البواسير

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