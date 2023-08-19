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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لكسب انتخابات 2024 .. مانحو الحزب الجمهوري يضغطون لأجل بديل ترامب

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

بدأ العديد من كبار المانحين في الحزب الجمهوري الأمريكي، الذين يشعرون بالذعر بشأن خياراتهم الحالية، الإحجام عن دفع أموال في انتخابات 2024 من أجل حلم بعيد المدى يتمثل في إيجاد بديل للرئيس السابق ترامب في السباق الرئاسي في اللحظة الأخيرة.

وحسب صحيفة “أكسيوس” الأمريكية، حصل جلين يونجكين حاكم ولاية فرجينيا وبرايان كيمب حاكم ولاية جورجيا على مبادرات سرية من الجمهوريين المؤسسين - ولم يستبعدوا الترشح، وفقًا لما أفادت به مصادر رفيعة المستوى.

وهذا يمثل صفعة لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي كان يُنظر إليه على أنه أكبر منافس لترامب، لكنه يكافح من أجل الزخم قبل المناظرة الأولى للجمهوريين الأربعاء المقبل.

وربما يريد يونجكين الانتظار حتى بعد ما يأمل أن يفوز الحزب الجمهوري في السباقات التشريعية في نوفمبر المقبل في فرجينيا.

وقد استبعد الرئيس التنفيذي السابق للأسهم الخاصة، الذي تم انتخابه حاكمًا في عام 2021، في البداية الترشح للبيت الأبيض، لكن “أكسيوس” ذكرت في مايو الماضي أنه كان يعيد النظر.

ويعد الملياردير رونالد لودر هو من بين المتبرعين للحزب الجمهوري الذين يفكرون في دعم يونجكين إذا دخل السباق، حسبما قال مصدر، فيما رفض متحدث باسم لودر التعليق.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن مليارديرًا آخر يدعى توماس بيترفي، كان في معسكر ديسانتيس في الربيع، لكنه قدم منذ ذلك الحين مليوني دولار إلى يونجكين.

فيما أعرب مانحون جمهوريون كبار آخرون بهدوء عن اهتمامهم بيونجكين، وازدراء ترامب.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في يونيو أن روبرت مردوخ، قطب وسائل الإعلام، قال بشكل خاص إنه يريد يونجكين دخول السباق.

فيما تقول مصادر جمهورية إن برايان كيمب حاكم ولاية جورجيا من غير المرجح أن يدخل السباق، ويتطلع إلى الحصول على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضح مصدر بالحزب الجمهوري أن جون بولتون - مستشار الأمن القومي السابق لترامب الذي أصبح من أشد المنتقدين - التقى على انفراد مع كيمب في وقت سابق من هذا الشهر وشجعه على دخول السباق.

وكان حاكم جورجيا رفض مزاعم ترامب بشأن تزوير التصويت في انتخابات تلك الولاية لعام 2020.

ووفقًا لـ"أكسيوس" الأمريكية، أخبر بعض المتبرعين في الحزب الجمهوري الذين يشعرون بالإحباط من قوة ترامب أنهم يعتقدون أن الوقت قد فات لمرشح آخر لدخول السباق، مع اقتراب الموسم الابتدائي.

وستكون مناقشة يوم الأربعاء بمثابة مقياس لما إذا كان لدى ديسانتيس أي أمل في التعافي من بدايته البطيئة - أو ما إذا كان مرشح آخر سيخرج من الحزمة، حسبما قال مستشاران من المانحين.

الحزب الجمهوري الأمريكي دفع أموال 2024 ترامب جلين يونجكين برايان كيمب

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