خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

أصبح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مهددا بالاستبعاد من بطولة الكونفدرالية التي يستعد للمشاركة بها بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات.

بنجامين أتشيمبونج

تتمثل الأزمة التي تهدد الزمالك بعدم التواجد في الكونفدرالية بإيقاف القيد الخاص بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب عدم التزام النادي بسداد المستحقات الخاصة باللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، مهاجم الفريق السابق البالغة 270 ألف دولار.

تحرك عاجل لمهاجم الزمالك

أعلن الهولندي روي فيرمر، محامي المهاجم الغاني بنجامين أتشيمبونج بدء تحركه من أجل استبعاد الزمالك من مسابقة الكونفدرالية خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم تسديد مسؤولي الأبيض الغرامة المستحقة للاعب حتى هذه اللحظة.

وأكد محامي المهاجم الغاني، في تصريحات إعلامية، أنه لم يتواصل مع أي مسؤول من القلعة البيضاء، وسيتقدم بشكوى جديدة من أجل حرمان الفريق الأبيض من المشاركة في الكونفدرالية.

واختتم محامي المهاجم الغاني، أن اللاعب يرفض فكرة التنازل عن مستحقاته نهائيا، خلال الفترة الحالية لصالح نادي الزمالك، أو أي أمر يخص مسألة التفاوض بشأن مستحقاته.

ايقاف القيد بالرمالك

أصدر الاتحاد الدولي "فيفا"، خلال الفترة الأخيرة، قرارا رسميا بإيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بصورة رسمية، وذلك بسبب عدم التزام النادي بسداد المستحقات الخاصة باللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، لاعب الفريق السابق، التي تبلغ 270 ألف دولار.

الزمالك يتقم بشكوى ضد هذا الاعب

ومن جانب أخر أكدت مصادر داخل نادي الزمالك، إن هناك خطوة واحدة تفصل النادي قبل التقدم بشكوى رسمية ضد أحمد عيد الظهير الأيمن السابق للفريق ولاعب المصري الحالي.

وشدد المصدر على أن الزمالك ينتظر وصول خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يفيد بأحقية النادي الأبيض في قيد اللاعب بقائمته في ظل أزمة المنع من القيد الحالية.

أحمد عيد

وأوضح المصدر أنه بمجرد وصول خطاب"فيفا" سيتقدم الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري ضد أحمد عيد خاصة وأن اللاعب وقع على عقود من قبل للزمالك على بياض، وبعدها وقع على عقود الانتقال للمصري.

وشدد المصدر على أن اللاعب أكد في جلسة الاستماع التي حضرها في اتحاد الكرة بسبب شكوى إنبي ضده أن رغبته هي اللعب في صفوف الزمالك في الموسم الجديد، قبل أن يوقع بعدها على عقود انتقال للمصري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.