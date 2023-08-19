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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

أحمد زيزو
أحمد زيزو

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن آخر تطورات عرض الشباب السعودي لضم اللاعب .

وكان نادي الشباب السعودي أرسل عرضا إلى نادي الزمالك تخطى حاجز ال 7 مليون دولار اضافة إلى راتب زيزو والذى يبلغ 3 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى عقد أحمد سيد زيزو ووالده جلسة مع مسئولي الزمالك لحسم مصير اللاعب من الإنتقال إلى الشباب السعودي والموافقة على رحيل اللاعب .

ومن جهة آخري أكد عبدالأعلى سكير الصحفي السعودي أن نادي الشباب السعودي عرض مبلغ مالي كبير على أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك كراتب سنوي له من أجل إقناعه بالانتقال إلى نادي الشباب في الموسم المقبل.

وقال عبدالأعلي سكير الصحفي السعودي في تصريحات تلفزيونية :" الشباب السعودي اقترب من ضم زيزو في الموسم المقبل وعرض على لاعب الزمالك مبلغ 4 مليون دولار راتب سنوي في حال إتمام الصفقة بشكل رسمي بالاتفاق مع إدارة نادي الزمالك في الأيام القادمة ".

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