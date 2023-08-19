شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور برفقة زوجته

شارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصور إمام عاشور، بإطلالة رومانسية برفقة زوجته، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

ينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أنيخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتانوديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق