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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوى في ظهور مميز على إنستجرام | شاهد

الشناوي
الشناوي

نشر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" وهو يقضي إجازته الصيفية.

وظهر حارس النادى الأهلي، في عرض البحر وهو يستمتع بالاجازة الصيفية، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليهالتعليقات.

وكان نادي جيونبك الكوري الجنوبي قد رفض رحيل البرازيلي جوستافو سوزا إلى الأهلي في الشتاء الماضي، كماوصلت المفاوضات في الصيف الحالي إلى طريق مسدود.
في سياق آخر،  حدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد فيالنمسا.

وقام خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي  بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافةالأمور المتعلقة بالمعسكر، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

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