عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء مباحثات المجلس العسكري الحاكم في النيجر ومجموعة «إيكواس»

صدى البلد

بدأت مباحثات المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم السبت، مع وفد دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس".

وأفاد مصدر من الإيكواس لوكالة رويترز الإخبارية بأن وفدا من المجموعة الإقليمية الرئيسية لغرب إفريقيا توجه إلى نيامي عاصمة النيجر يوم السبت لإجراء محادثات مع المجلس العسكري ، في الوقت الذي يسعى فيه التكتل إلى السبل الدبلوماسية لإلغاء انقلاب 26 يوليو.

وتضغط  مجموعة الإيكواس من أجل حل سلمي للإطاحة بالرئيس محمد بازوم ، لكن قادة الدفاع أكدوا أمس الجمعة أنهم مستعدون للتدخل عسكريا إذا استمر قادة الانقلاب في تحدي الضغط الدولي للتنحي.

وقال المصدر ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن الوفد ، الذي يضم رئيس الكتلة عمر الطوراي ، استقبله في مطار نيامي رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري الحاكم.

ولم يصدر تعليق فوري من المجلس العسكري.

واتخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا موقفا أكثر تشددا من الانقلاب في النيجر ، وهو السابع في المنطقة خلال ثلاث سنوات ، أكثر مما فعلت في الانقلاب السابق.

إجراء محادثات إفريقيا الانقلاب الإيكواس الرئيس محمد بازوم المجلس العسكري الحاكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

خلص عليها قدام عيالها.. تاجر مخدرات ينهي حياة زوجته بالقليوبية.. شاهد

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

التجارة 66 % الاداب 67% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ترشيحاتنا

تعرف على راتب كولر بعد اتفاق تمديد تعاقده مع الأهلي

كورونا لم تنته .. مستشار الرئيس للصحة يكشف أمر هام عن المتحور الجديد

بعد تصدره التريند بأغنية حلاوة روح.. محمد العريني: أحمد حلمي كلمني لهذا السبب

نقل 13 مواطنا إلى مستشفى بئر العبد أصيبوا في حادثين منفصلين بسيناء

بعد فشل صفقة سوزا.. من هو كريس بيديا مهاجم الأهلي المحتمل؟

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان الأسود؟

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

فيديو

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ