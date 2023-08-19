بدء مباحثات المجلس العسكري الحاكم في النيجر ومجموعة «إيكواس»

بدأت مباحثات المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم السبت، مع وفد دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس".

وأفاد مصدر من الإيكواس لوكالة رويترز الإخبارية بأن وفدا من المجموعة الإقليمية الرئيسية لغرب إفريقيا توجه إلى نيامي عاصمة النيجر يوم السبت لإجراء محادثات مع المجلس العسكري ، في الوقت الذي يسعى فيه التكتل إلى السبل الدبلوماسية لإلغاء انقلاب 26 يوليو.

وتضغط مجموعة الإيكواس من أجل حل سلمي للإطاحة بالرئيس محمد بازوم ، لكن قادة الدفاع أكدوا أمس الجمعة أنهم مستعدون للتدخل عسكريا إذا استمر قادة الانقلاب في تحدي الضغط الدولي للتنحي.

وقال المصدر ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن الوفد ، الذي يضم رئيس الكتلة عمر الطوراي ، استقبله في مطار نيامي رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري الحاكم.

ولم يصدر تعليق فوري من المجلس العسكري.

واتخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا موقفا أكثر تشددا من الانقلاب في النيجر ، وهو السابع في المنطقة خلال ثلاث سنوات ، أكثر مما فعلت في الانقلاب السابق.