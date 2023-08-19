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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والدة نيمار في الرياض ترتدي النقاب .. شاهد

والدة نيمار
والدة نيمار

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لوالدة النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق نادي الهلال السعوديالجديد، نادين جونسالفيس سانتوس، وخطفت الأضواء، بإطلالة سياحية ملفتة في السعودية.

وانتشرت صور لنادين جونسالفيس سانتوس على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بجولة سياحية، مرتدية النقاب  وامتطت الإبل،وتظهر في صورة أخرى وهي جالسة تحتسي القهوة السعودية.

 

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى العاصمة السعودية الرياض، امس حيث تم استقباله بحفاوة كبيرة من قِبل مسؤولي نادي الهلال السعودي، وعدد كبير من جماهير النادي الحاضرة؛ للترحيب باللاعب.
 

و أعلن نادى الهلال السعودي عن التعاقد مع نيمار، الثلاثاء الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو وبعقد يمتد لموسمين.
 

ويحمل النجم البرازيلي نيمار القميص رقم 10 مع نادي الهلال، وتم عرض قميصه بالفعل عبر متاجر النادي التي شهدتإقبالا كبيرا خلال الساعات الماضية.

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