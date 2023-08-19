أنغام عن حفلها بـ العلمين الجديدة: فرحت لبلدي أكتر من فرحتي لنفسي|فيديو

علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها أمس فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم.

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلة: "بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقى الذى حضر من مختلف الدول العربية".

وأوضحت المطربة أنغام قائلاً: "فرحت لبلدي أكتر من فرحتى بنجاح حفلى وكنت حاسة إنى عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقى الدول".

أغنية بكتبلك تعهد

وعن أغنية بكتبلك تعهد قالت أنغام ليها خصوصية والرجالة بدأت تتفاعل معاها وحاسة أنى حركت حاجه جواهم بالأغنية دى".

وبالنسبة لإطلالتها قالت انغام كنت حريصة على ارتداء فستان يتناسب مع الليالى الصيفية والبحر، لافتة إلى أنها ولدت وتربت بمحافظة الاسكندرية.