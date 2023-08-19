رئيس جامعة الريادة: نهتم بأحدث تقنيات البحث العلمي

أكد الدكتور أحمد حمد، رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تقدم تجربة فريدة في منطقة مميزة، وتعمل الجامعة على تحقيق الريادة التعليمية، موضحا أن هذا الاسم وقع عليه وقع جميل، حيث أن الجامعات هي نواة لتنمية البيئة المحيطة.

وأوضح "حمد"، خلال حواره ببرنامج "الجدعان"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جامعة الريادة تخطط لتخريج طالب متميز ومطور وقادر على التأثير في المجتمع، مشددًا على أن الجامعة تعمل طبقًا للرؤية العامة للدولة المصرية.

كليات الذكاء الاصطناعي

ونوه أحمد حمد، رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، بأن الجامعة تتضمن كليات سيكون لها مردود كبيرعلى المجتمع، وهي كليات الذكاء الاصطناعي وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن الهدف من اختيار أعضاء هيئة التدريس والأساتذة في الجامعة ذو خلفية بحثية هو إنشاء كيان علمي متميز له مصداقية وتخريج شباب على وعي كامل ولديهم قدرة على اكتساب العلم، مؤكدًا أن معامل الجامعة على أعلى مستوى وأحداث التقنيات.

وأضاف أننا في عصر يمتاز بعصر المعرفة والهدف هو تنمية قدرة الطالب وبحثه عن المعرفة، مشيرًا إلى أن تدريس الكتاب أصبح نظام قديم ولن نستعين به.