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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعالوا خدوا بنتكو| جزار القناطر “لعبت” المخدرات في رأسه فأنهي حياة زوجته.. تفاصيل مثيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد المواد المخدرة، الوعي للشخص ويصبح غير قادر علي استيعاب ما يفعله لينتهي الموقف عادة بحادثة كارثية، وفي حادثة مأسوية أنهي جزار حياة زوجته داخل منزله، في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عقب ضربه لزوجته وتعذيبه لها، بسبب مطالبة زوجته للإقلاع عن المواد المخدرة.

الضحية دينا حسن صاحبة ال25 من عمرها، كانت متزوجة من "محمود م ب" صاحب ال 30 من عمره، مهنته جزار ولديه ثلاث أطفال، وتزوجت المجني عليها من الجاني وعمرها 15 عامًا، ولم تعلم أن نهايتها سوف تكون علي يد زوجها والد أبنائها بتلك الطريقة الوحشية.

 

جزار ينهي حياة زوجته بسبب المخدرات

وروت أسرة المجني عليها تفاصيل الحادثة المأسوية، وقالوا في تصاريح لموقع صدي البلد الإخباري، أن المجني عليها كانت علي خلافات دائمة مع زوجها بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وكانت تطلب منه الإقلاع عنها.

وبسبب المشاجرات وتعدي المتهم علي المجني عليها أكثر من مرة، كانت المجني عليها تترك منزلها بسبب تعدي زوجها عليها بالضرب، وترجع مرة أخري لبيت الزوجية عقب الصلح بينهما بسبب أولادها.

 

لقت مصرعها أمام أطفالها

وبسبب المشاجرات وتعدي المتهم علي المجني عليها بالضرب، أقامت طرفهم منذ حوالى شهر، وفي ليلة الحادث جاء إليها ابن عم المتهم وأبلغها بإصابة زوجها في حادث، لتذهب المجني عليها مسرعة إلى زوجها. 

فوجدت المجني عليها زوجها سليمًا وليس مصابًا، لتلقي المجني عليها مصرعها داخل منزلها، عن طريق طعن زوجها لها بسلاح أبيض، وضربها بظهر سلاح ناري، وتخلص منها أمام أبنائه الأطفال.

وعقب التخلص من زوجته، قام الجاني بمهاتفة شقيقة المجني عليها، وقال لها: "تعالي لوحدك"، لتذهب شقيقة المجني عليها وتجد شقيقتها غارقة في دمائها وواضح عليها آثار الضرب والتعذيب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث القناطر الخيرية، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول "دينا" 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه و3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تحريات المباحث حول الواقعة

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى "محمود م ب" 30 سنة جزار نشبت بينهما مشاجرة بسبب مطالبة المجنى عليها للمتهم بالإقلاع عن تناول المخدرات فقام بطعنها بسلاح أبيض.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وقالت والدة المجنى عليها، إن المتهم زوج نجلتها وإنه حاول التعدي عليها بالضرب هي الأخرى فى المستشفى وتجمع المواطنين وأمسكوا به وتم القبض عليه، وتم  تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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