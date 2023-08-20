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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة 2023 آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، يستمر امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط ، من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر صباحاً .

جدير بالذكر أن جميع مراحل العمل في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، شددت خلالها على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، مع ضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان.

كما ِشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم استخدام  الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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