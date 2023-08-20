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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتاحة حجز تذاكر القطارات أونلاين قبل موعد الرحلة بـ15 يوما.. تفاصيل

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتاحة خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أونلاين" عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

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يأتي التعاون استكمالاً لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها "إي فاينانس"، يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونياً ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

طريقة الحجز

كما تمكن الخدمة الركاب من تسجيل بياناتهم الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يوماً، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفرداً بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة. و يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونياً على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وقريباً سيتم إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل أيضاً.ويمكن للسادة الركاب الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر التالي: https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets ، والذي يتوفر حالياً للهواتف الأندرويد على سوق جوجل وتجدونه من خلال الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf  كما يتوفر أيضاً لهواتف أبل Apple من خلال الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/egyptian-national railway/id1486815902

أونلاين قطارات السكة الحديد المحمول

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